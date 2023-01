இந்துசமய அறநிலையத்துறை கீழ் இயங்கும் ஆசிரியர்களுக்கு தொகுப்பூதியம் உயர்வு! ஆணைகளை வழங்கிய முதல்வர்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: இந்துசமய அறநிலையத்துறை கீழ் இயங்கும் ஆசிரியர்களுக்கு தொகுப்பூதியம் உயர்த்தப்பட்டுள்ள நிலையில் அதற்கான ஆணைகளை இன்று நேரில் வழங்கினார் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்.

வழக்கமாக திங்கள் டூ வெள்ளி வரை தான் இது போன்ற நிகழ்ச்சிகள் தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெறும். சனிக்கிழமைகளில் பெரும்பாலும் ஆய்வுக்கூட்டம் உள்ளிட்ட சில அலுவல் சார்ந்த பணிகளை மட்டுமே முதலமைச்சர் கவனிப்பார்.

இருப்பினும் அமைச்சர் சேகர்பாபு கேட்டுக்கொண்டதன் அடிப்படையில் சனிக்கிழமையான இன்றும் ஆணைகளை வழங்கி கவனம் ஈர்த்திருக்கிறார் முதல்வர்.

English summary

Chief Minister Stalin gave the orders in person today as the salary of the teachers working under the Hindu Samaya Charitable Department has been increased.