தர்மயுத்தம் 2.0! அவரா வாங்குறத வாங்கிட்டு வரட்டும்! நேரம் பார்த்து அடித்த சசிகலா! பழசு ஞாபகம் வரும்ல

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தில் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு எதிராக கொதித்தெழுந்த ஓ. பன்னீர்செல்வத்துக்கு சசிகலா, டிடிவி தினகரன் ஆதரவு தருவார்கள் அவர்களை சந்திப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது வரை அது குறித்த எந்த அறிவிப்பும் வெளிவராதது ஓபிஎஸ் தரப்பை கடும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது.

பெரும் சர்ச்சைக்கு மத்தியில் அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் இன்று நடைபெற்ற நிலையில், இதில் நிகழ்ச்சி நிரலில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்த 23 தீர்மானங்களை தவிர்த்து புதிய தீர்மானங்களை நிறைவேற்ற நீதிமன்றம் தடை விதித்ததை தொடர்ந்து ஒற்றை தலைமை தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற முடியாத நிலை ஏற்பட்டது.''

இதனால் இன்றைய பொதுக்குழுவில் 23 தீர்மானங்களில் சிலவற்றை மட்டும் நிறைவேற்றி மீண்டும் பொதுக்குழுவை நடத்த எடப்பாடி தலைமையிலான தரப்பு திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியானது.

சென்னையில் சசிகலா வீடு முன்பு திடீரென குவிந்த அதிமுக தொண்டர்கள்- ஓபிஎஸ்,ஈபிஎஸ்-க்கு எதிராக முழக்கம்!

English summary

Sasikala and DTV Dinakaran were expected to meet O. Panneerselvam, who had boiled over against Edappadi Palanisamy in the single leadership affair. The fact that no announcement has been made so far has come as a shock to the OPS.