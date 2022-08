ஓபிஎஸ் பேசினதை கேட்டீங்கல்ல? சைலண்ட்டாக இருந்தே சாதித்த சசிகலா? .. அடுத்தது என்ன?

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: அதிமுகவில் இணையுமாறு வெகு விரைவில சசிகலா, தினகரனை சந்திக்கவுள்ளதாக ஓபிஎஸ் கூறிய நிலையில் சசிகலா மகிழ்ச்சியாக உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அதோடு தான் நினைத்ததையும் சாதித்துவிட்டதாகவே தெரிகிறது.

கடந்த ஜூலை 11 ஆம் தேதி நடந்த அதிமுக பொதுக் குழு கூட்டம் செல்லாது என்ற தொனியில் கடந்த ஜூன் 23 ஆம் தேதிக்கு முந்தைய நிலையே தொடரும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவித்துவிட்டது.

இதையடுத்து ஓபிஎஸ் தரப்பு படுகுஷியல் உள்ளது. ஆனால் பொதுக் குழுவை கூட்டினால் எடப்பாடி பழனிசாமி தனது காரியத்தை சாதித்துக் கொள்வார் என்பதால் எப்படியாவது அவர் பக்கம் இருக்கும் ஆதரவாளர்களை இழுக்க ஓபிஎஸ் தரப்பு பக்கா பிளான் செய்து காய் நகர்த்தி வருகிறது.

English summary

Sasikala is happy on OPS offer to join in AIADMK as he says he will meet her to join in AIADMK.