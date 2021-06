செம திருப்பம்.. அடுத்த மாதமே சசிகலா ரீ என்ட்ரி.. தமிழகம் முழுக்க டூர்.. அனல் பறக்கும் தமிழக அரசியல்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: சசிகலா தனது அரசியல் ஆட்டத்தை காட்டுவதற்கு நேரம் குறித்து விட்டார் என்கிறார்கள் அவருக்கு நெருக்கமானவர்கள்.

ஊரடங்கு உத்தரவு தளர்வு செய்யப்பட்டதும் இந்த மாதம் இறுதியில் அல்லது அடுத்த மாதம் முதல் தமிழகம் முழுக்க சசிகலா சுற்றுப்பயணம் செய்து அதிமுக தொண்டர்களை சந்திக்க உள்ளார் என்று உறுதியாகக் கூறுகிறார்கள் அவருக்கு நெருக்கமானவர்கள்.

சசிகலா ஆதரவாளர் சி.ஆர்.சரஸ்வதி அளித்துள்ள ஒரு பேட்டியில் கிட்டதட்ட இந்த தகவலை உறுதி செய்துள்ளார்.

அரசியலில் இருந்து விலகி இருப்பதாக அறிவித்த சசிகலா மீண்டும் அரசியலுக்கு காலடி எடுத்து வைத்தால், சமீபத்திய தமிழக அரசியலில் மிகப்பெரிய திருப்புமுனையாக இருக்கப்போகிறது என்று ஆருடம் கணிக்கிறார்கள் அரசியல் பார்வையாளர்கள்.

Sasikala will make a tour in Tamilnadu from next month to meet AIADMK cadres says sources. Many south zone party leaders are supporting Sasikala, this will be a big challenge for Edappadi Palaniswami.