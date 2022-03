கொங்குமண்டலத்தை குறிவைக்கும் சசிகலா - அடுத்த ஆன்மீக பயணம் எங்கு தெரியுமா

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பான விசாரணை ஆணையத்தில் தன்மீது எந்த சந்தேகமும் இல்லை என்று ஓ.பன்னீர் செல்வம் கூறியதை அடுத்து மகிழ்ச்சியோடும் பூரிப்போடும் தனது அடுத்த ஆன்மீக பயணத்தை ஆரம்பித்து விட்டார். கொங்கு மண்டலத்தை குறிவைத்து தனது பயணத்தை தொடங்கப்போகிறார்.

பெங்களூரு சிறையில் இருந்து வெளியே வந்த பிறகு தனது அரசியல் பயணத்தை தொடங்குவதாக கூறினார் சசிகலா. பின்னர் அரசியலை விட்டு ஒதுங்கப்போவதாக தெரிவித்தார். திடீரென குல தெய்வக்கோவிலுக்கு போனவர் டெல்டா மாவட்டங்களில் ஆன்மீக பயணத்தை தொடங்கினார்.

திருச்செந்தூர், திருச்சி, சமயபுரம், திருவானைக்காவல் என ஆலய தரிசனம் செய்தார். தென்மாவட்டங்களில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு ஆன்மிக பயணம் மேற்கொண்ட சசிகலா தனது ஆதரவாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.

அழாதே பன்னீர்! சென்னை போய் நான் சொன்னதை செய்.. அன்று ஜெயலலிதா சொன்னது என்ன? ஓபிஎஸ் பரபர வாக்குமூலம்

English summary

Sasikala's Spritual Tour in Erode, Namakkal district on April 1st 2022 Sasikala on his next spiritual journey Erode and Namakkal. She is going to start her journey targeting the Kongu Zone.