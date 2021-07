என்னாது நிர்பந்தமா?.. என்னையா?.. 1996 லேயே நான் எதற்கும் அசரவில்லை.. சசிகலாவின் புதிய ஆடியோ

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: நிர்பந்தம் காரணமாக அரசியலை விட்டு ஒதுங்கினேனா என்பது குறித்து சசிகலா தொண்டர் ஒருவரிடம் பதில் அளித்துள்ளார். இது தொடர்பான ஆடியோ வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சசிகலா கடந்த சில தினங்களாக அதிமுகவினரிடம் பேசி வரும் ஆடியோக்கள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த நிலையில் அவர் தற்போது வெளியிட்டுள்ள புதிய ஆடியோ மிகப் பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சேலத்தை சேர்ந்த கோவிந்தராஜ், டாக்டர் ராஜசேகர், நாமக்கல்லை சேர்ந்த சுகந்தி, அம்பிகா, பூபதி மற்றும் குவைத் நாட்டை சேர்ந்த சக்திவேல்ராஜன் ஆகியோருடன் சசிகலா பேசினார்.

விரைவில் அதிமுகவுக்கு தலைமையேற்பேன்.. தொண்டரிடம் அடித்து சொன்ன சசிகலா.. என்ன நடக்குமோ!

English summary

Sasikala says about her life in prison at 1996. She also says about OPS and Edapadi failure in the election.