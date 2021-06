கட்சிக்காக வருவேன்.. மக்களுக்காக உழைப்பேன்..யாராலும் தடுக்க முடியாது.. சசிகலாவின் புது ஆடியோ ரிலீஸ்!

Chennai

சென்னை: தமிழக மக்களின் உரிமை மற்றும் நலனுக்காக நான் தொடர்ந்து உழைப்பேன். அதை யாராலும் தடுக்க முடியாது என சசிகலா பேசியுள்ளதாக மற்றொரு ஆடியோ வெளியாகியுள்ளது.

இது தன்னை எதிர்க்கும் அதிமுகவினருக்கு கொடுக்கப்படும் பதிலடியாகவே பார்க்கப்படுகிறது. தேர்தலுக்கு முன்பு அரசியலை விட்டு ஒதுங்குவதாக அறிவித்த சசிகலா கடந்த 10 நாட்களாக அதிமுகவினரின் தூக்கத்தை கெடுத்து வருவதாக அவரது செயல்பாடுகள் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.

ஒதுங்குவதாக அறிவித்த போது சசிகலாவால் அதிமுகவுக்கு தேர்தலில் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது என நிர்வாகிகள் மகிழ்ச்சியடைந்த நிலையில் தற்போது கட்சியை கைப்பற்ற அவர் வருவதாக அறிவித்துள்ளது நிம்மதியை கெடுத்துள்ளது.

