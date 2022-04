அதிமுக இடத்தை பிடிக்க பாஜக முயற்சிக்கிறதா?.. சசிகலாவிடம் கேட்ட செய்தியாளர்கள்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: சேலத்தில் ஆன்மீக பயணத்தை முடித்து கொண்டு சென்னை திரும்பிய சசிகலாவிடம் அதிமுக இடத்தை பிடிக்க பாஜக முயல்கிறதா என செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.

முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மறைந்த பிறகு அதிமுகவின் பொதுச் செயலாளராக வி.கே. சசிகலாவும் துணை பொதுச் செயலாளராக டிடிவி தினகரனும் தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.

இதையடுத்து சொத்துக் குவிப்பு வழக்கில் சசிகலா சிறை சென்ற பிறகு 2017ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக் குழுக் கூட்டத்தில் சசிகலா மற்றும் தினகரன் ஆகியோரை பதவியிலிருந்து அதிமுகவின் மூத்த தலைவர்களான ஓபிஎஸ்ஸும், எடப்பாடி பழனிச்சாமியும் நீக்கம் செய்தனர்.

பாஜக நினைக்கிறதுல தப்பில்ல! - சசிகலா பதிலால் பாஜகவினர் குஷி.. என்ன சொன்னார்னு கவனிச்சீங்களா?

English summary

Sasikala says that time to start her political journey. She also says there is nothing wrong in projecting BJP as alternative for ADMK.