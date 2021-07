சூப்பர்..! 5 ஆண்டுகளுக்கு பின் ஜெயலலிதா இருந்த.. அதே அப்பல்லோவில் இரண்டாம் இன்னிங்ஸை தொடங்கிய சசிகலா

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜெயலலிதா எந்த அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தாரோ, அதே மருத்துவமனைக்கு அதிமுக கொடி கட்டிய காரில் சென்று அரசியலில் தனது இரண்டாவது இன்னிங்ஸை சசிகலா தொடங்கியுள்ளார்.

அதிமுக அவைத்தலைவர் ஒருவரான மதுசூதனன் மூச்சுத்திணறல் காரணமாகச் சென்னை அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். 80 வயதான மதுசூதனன் எம்ஜிஆர் காலத்தில் இருந்தே அதிமுகவில் செயல்பட்டு வருபவர்.

கோயில் நிலத்தை மீட்க கோரிய வழக்கு.. அதிரடி ஆக்சனில் இறங்கிய ஹைகோர்ட்.. 5 துறைகளுக்கு நோட்டீஸ்

கடந்த 1991ஆம் ஆண்டு ஜெயலலிதா வெற்றி வெற்று முதல்முறையாகத் தமிழக முதல்வராகப் பொறுப்பேற்ற போது, கைத்தறி துறை அமைச்சராக இருந்தவர். இந்நிலையில் மதுசூதனனின் உடல்நிலை மோசமடைந்ததாக நேற்று தகவல் வெளியானது.

English summary

Sasikala visited Apollo hospital to meet madhusudhanan. Ex-CM Jayalalithaa was admitted to the same Apollo for 75 days in the same year.