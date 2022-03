வண்டியை விடு.. தஞ்சாவூருக்கு விரைந்த சசிகலா.. அடுத்து நேரா "அங்கதான்" போக போறாங்களாம்! என்ன பிளான்?

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: இரண்டாம் கட்ட சுற்றுப்பயணமாக தஞ்சாவூர் புறப்பட்டார் சசிகலா.சாலை மார்க்கமாக செல்லும் அவர் வழியில் பல்வேறு தலைவர்களை சந்திக்கிறார்.

அதிமுகவை எப்படியாவது தனது கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வர வேண்டும் என்று சசிகலா தீவிரமாக முயன்று கொண்டு இருக்கிறார். ஆனால் சசிகலாவின் முயற்சிகள் அனைத்திற்கும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பு முட்டுக்கட்டை போட்டு வருகிறது.

சசிகலாவிற்கு ஆதரவாக "ம்" என்று ஒற்றை வார்த்தை சொன்னால் போதும்.. உடனே அவர்களை கட்சியில் இருந்து நீக்கும் நிலைதான் அதிமுகவில் நிலவி வருகிறது. இதனால் சசிகலா அதிரடியாக எந்த முடிவும் எடுக்க முடியாமல் கொஞ்சம் திணறி வருகிறார்.

மார்ச் 20-ம் தேதி அரசியல் ஆசான் நினைவுநாள்! தஞ்சாவூரில் மவுனம் கலைக்கத் தயாராகும் சசிகலா?

English summary

Sasikala starts her 2.0 trip to Tanjore: What is her next move? Why does she plan to go to Salem?