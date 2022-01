OBC 27% இடஒதுக்கீடு செல்லும்- உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு திமுக,தமிழகத்துக்கு வெற்றி: முதல்வர் ஸ்டாலின்

10% இடஒதுக்கீடுக்கு எதிராக வழக்கு

பொருளாதாரத்தில் நலிந்த பிரிவினர் என்ற பெயரில், உயர்சாதியினருக்கு வழங்கப்படும் 10 விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு அரசியல்சட்டத்துக்கு எதிரானது. இதுதொடர்பாகத் தி.மு.க. தொடர்ந்துள்ள வழக்கு அரசியல்சாசன அமர்வு முன் நிலுவையில் உள்ளது. நேற்று நடந்த வாதத்தின்போதும்கூட, பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கான ஒதுக்கீட்டையும் - உயர்சாதியினருக்கான ஒதுக்கீட்டையும் ஒரே தட்டில் வைத்துப் பார்க்கக்கூடாது என்றும், சமமற்ற இரு பிரிவினரை சமமான தட்டில் வைத்துப் பார்க்கக்கூடாது என்றும் திமுக சார்பில் வாதாடிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பி.வில்சன் எடுத்துரைத்துள்ளார். வருமானத்தின் அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு வழங்கக்கூடாது என்று இந்திரா சஹானி வழக்கில் அரசியல்சாசன அமர்வு வழங்கிய தீர்ப்பையும் அவர் நினைவூட்டி, தனது எதிர்ப்பைப் பதிவு செய்திருந்தார். (Rs.8 lakh criteria so far as OBCs is concerned, EWS and OBC by no stretch of imagination can be considered same. They stand on a different footing. It's like trying to consider unequal as equal. So far as EWS is concerned, economic criteria cannot be sole criteria. This is also laid in Indira Sawhney case).