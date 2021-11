அதி கனமழை அச்சுறுத்தல்.. பல மாவட்டங்களில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு இன்று விடுமுறை.. முழு விவரம்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: சென்னை உள்பட தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கடந்த நான்கு நாட்களாக தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது. அதுவும் சென்னையில் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு மோசமான கனமழை கொட்டி தீர்த்துள்ளது.

மேற்கு வங்க கடலின் மத்தியப் பகுதியில் நிலவிய ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதிதான் சென்னை உள்பட பல்வேறு இடங்களில் கனமழை கொட்டி தீர்க்க காரணமாக என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது.

English summary

Schools and colleges have been closed in various districts today due to heavy rains in tamilnadu Schools and colleges in various districts in Tamil Nadu have been closed today due to heavy rains. District Collector Sameeran has announced that only schools in the Coimbatore district will be closed today