கொலைக் களமான கூர்நோக்கு இல்லம்? மூடிமறைத்த அதிகாரிகள்! தமிழக அரசுக்கு பறந்த கோரிக்கை!

சென்னை : செங்கல்பட்டு சிறுவர் கூர்நோக்கு இல்லத்தில் சிறுவன் கொலை செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில்

குற்றவாளிகளையும், ஆதாரங்களையும் மூடி மறைக்க முயன்ற அதிகாரிகள் மீது கடும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டுமென தமிழக அரசுக்கு எஸ்.டி.பி.ஐ. கட்சி வலியுறுத்தியுள்ளது.

இதுதொடர்பாக எஸ்.டி.பி.ஐ. கட்சியின் மாநில தலைவர் நெல்லை முபாரக் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்," செங்கல்பட்டு மாவட்டம் தாம்பரம் கன்னடப்பாளையம் குப்பைமேடு பகுதியை சேர்ந்த கணவரை இழந்த பிரியா என்பவது மூத்த மகன் 17 வயது கோகுல்ஸ்ரீ என்பவரை, கடந்த டிசம்பர் 30 அன்று தாம்பரம் ரயில்வே போலீசார் திருட்டு சந்தேகத்தின் பேரில் பிடித்து வைத்து, அவரது தாயாருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.

அவரது தாயார் அவரை அங்கு சென்று பார்த்த போது சிறுவன் கோகுல்ஸ்ரீ நன்றாகவே பேசியுள்ளார். பின்னர் கோகுல்ஸ்ரீ செங்கல்பட்டு சிறுவர் கூர்நோக்கு இல்லத்தில் அடைக்கப்பட்ட நிலையில், 31-ம் தேதி மாலையில் சிறுவனின் உடல்நிலை சரியில்லை என்று செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

English summary

In the matter of the murder of the boy in Chengalpattu Children's Care Home Sdpi has asked the Tamil Nadu government to take strict action against the officials who tried to cover up the criminals and the evidence. The party insisted.