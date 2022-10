இது நியாயமா? 'அப்பட்டமான மனித உரிமை மீறல்..' - சவுக்கு சங்கருக்காக கொதித்தெழுந்த சீமான்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : கடலூர் சிறையில் உள்ள சவுக்கு சங்கர் பார்வையாளர்களை சந்திப்பதற்கு ஒரு மாத காலம் அனுமதி மறுத்திருக்கும் செயல் அப்பட்டமான மனித உரிமை மீறல் என நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

நீதித்துறை குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் கருத்து தெரிவித்த நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில் யூடியூபரும், அரசியல் விமர்சகருமான சவுக்கு சங்கருக்கு 6 மாதம் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டு அவர் கடலூர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.

சவுக்கு சங்கரை பார்ப்பதற்காக ஏராளமான பார்வையாளர்கள் கடலூர் மத்திய சிறைக்கு வந்ததாக தெரிகிறது. இதனால் அவரை பார்வையாளர்கள் பார்ப்பதற்கு ஒரு மாதம் தடை விதித்து சிறை அலுவலகம் உத்தரவிட்டது.

இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சவுக்கு சங்கர் சிறை வளாகத்தில் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார். இந்நிலையில், அவருக்கான பார்வையாளர் நேரம் மறுக்கப்பட்டதற்கு சீமான் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

சவுக்கு சங்கர் டிஸ்மிஸ்.. தண்டனை பெற்று சிறை சென்றதால் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிரடி நடவடிக்கை!

English summary

Savukku Shankar in Cuddalore Jail has been on a hunger strike against being denied permission to meet visitors. NTK coordinator Seeman has said that the denial of Shankar's right is a blatant violation of human rights.