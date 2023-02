சொந்தமா விமானமே இல்லை.. 54 ஏர்போர்ட் எதற்கு? தனியாருக்கு தாரைவார்க்கவா? பட்ஜெட் பற்றி சீமான் தாக்கு!

வருமான வரி வரம்பு உயர்வு என்பது புதிய வரிமுறைக்குள் மாத சம்பளதாரர்களை தள்ளும் சூழ்ச்சியே என சீமான் தெரிவித்துள்ளார்.

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : இந்த பட்ஜெட் ஏழை மக்களுக்கானதல்ல, முழுக்க முழுக்க பெருமுதலாளிகளுக்கானது, கடந்த 9 ஆண்டுகால மோடி ஆட்சியில் வெளியிடப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கைகளைப்போலவே இந்த நிதிநிலை அறிக்கையும் மக்களை ஏமாற்றும் அறிக்கையாகவே உள்ளது என நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தெரிவித்துள்ளார்.

மத்திய பட்ஜெட்டை நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நேற்று தாக்கல் செய்த நிலையில், பட்ஜெட்டில் இடம்பெற்றுள்ள அம்சங்கள் தொடர்பாக அரசியல் கட்சியினரும், பொருளாதார அறிஞர்களும் தங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றன.

இந்த பட்ஜெட்டை பொறுத்தவரை தமிழ்நாட்டுக்கு ஏமாற்றம் தான் என பெரும்பாலான கட்சிகள் கருத்து தெரிவித்துள்ளன. நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானும் இந்த பட்ஜெட் வழக்கம்போல ஏழை மக்களை வஞ்சிக்கக்கூடிய, நாட்டின் முன்னற்றத்திற்கு துளியும் உதவாத வெற்று அறிக்கை என விமர்சித்துள்ளார்.

English summary

This budget is not for the poor people, it is entirely for the big capitalists, like the budgets during the last 9 years of Modi's regime, this financial statement is also a statement that deceives the people, said Naam Tamilar Katchi coordinator Seeman.