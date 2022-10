தமிழ்நாட்டுக்கு மிகப்பெரிய அவமானம்.. ஒப்பந்த ஊழியர்கள் கோரிக்கையை நிறைவேற்றுங்க.. கொந்தளித்த சீமான்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழ்நாடு மின்வாரியத்தில் பணிபுரியும் ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் ஆந்திர மாநிலத்திலுள்ள நெல்லூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் அகதிகளாகத் தஞ்சம் அடைந்துள்ளது தமிழ்நாட்டிற்கே மிகப்பெரிய அவமானம் என சீமான் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு மின்வாரிய ஒப்பந்த ஊழியர்களை உடனடியாகப் பணி நிரந்தரம் செய்து, அவர்களுக்கு உரிய ஊதியம் வழங்க வேண்டும் என நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

தங்கள் உயிரையும் பொருட்படுத்தாது புயல், மழை, வெள்ளம் உள்ளிட்ட இயற்கை பேரிடர் காலங்களில் தொடர்ந்து பல நாட்கள் ஓய்வின்றி உழைத்த தொழிலாளர்களின் கோரிக்கைகளை ஏற்காமல் தமிழ்நாடு அரசு அலட்சியம் செய்து வருவது சிறிதும் அறமற்ற செயல் என சீமான் விமர்சித்துள்ளார்.

Naam Tamilar Party Chief Coordinator Seeman has said that the contract workers working in TN Electricity Board have taken shelter as refugees in the Nellore District Collectorate in Andhra which is a huge shame for Tamil Nadu.