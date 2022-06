அறநிலையத்துறையை கலைக்கச் சொன்ன மதுரை ஆதினம்..சேகர்பாபு சொன்ன பதில் இதுதான்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மதுரை ஆதீனம் தன்னை முன்னிலைப் படுத்திக் கொள்ளவும் தனக்கு உண்டான செய்தி தொடர்ந்து வெளியாக வேண்டும் என்பதற்காக அவர் சொல்கிறார் என இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு கூறியுள்ளார். யாரோ ஒருவர் அப்படி இருக்கிறார் என்பதற்காக ஒட்டுமொத்தமாக ஆதினங்களையும் ஜியர்களையும் குறை சொல்வது ஏற்புடையதல்ல எனவும் சேகர்பாபு தெரிவித்துள்ளார்.

அறநிலையத்துறையை கலைக்கச் சொன்ன மதுரை ஆதினம்..சேகர்பாபு சொன்ன பதில்

கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலுக்கு இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு இன்று சாமி தரிசனம் செய்ய வந்தார் அவருடன் இந்து சமய அறநிலையத்துறை கூடுதல் ஆணையர் கண்ணன், மற்றும் அதிகாரிகளுடன் வந்தனர்.

நடராஜர் கோவிலுக்கு வந்த அமைச்சர் சேகர்பாபுவை தீட்சிதர்கள் வரவேற்று அழைத்துச் சென்று சாமி தரிசனம் செய்து வைத்தனர். பின்னர் அவருக்கு பிரசாதங்களை வழங்கினர் இதை அடுத்து நடராஜர் கோயிலுக்குள் உள்ள பெருமாள் சன்னதி உள்ளிட்ட சன்னதிகளுக்கு சென்ற அமைச்சர் சேகர்பாபு அங்கும் சாமி தரிசனம் செய்தார் பின்னர் நடராஜர் ஆலய ஆயிரங்கால் மண்டபத்தில் சிறிது நேரம் தரையில் அமர்ந்தார் அப்போது நடராஜர் கோயில் தீட்சிதர்களும் அவருடன் தரையில் அமர்ந்திருந்தனர்.

English summary

Madurai Adheenam speech about HRCE department Minister Sekar babu reaction: (மதுரை ஆதினம் பேச்சுக்கு இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு பதில்) HRCE department Minister Sekar babu has said that he wants the Madurai Aadeenam to make a name for itself and continue to publish the news he has. Sekar babu also said that it is not appropriate to blame the Adheenam and Jeeyar as a whole for someone being like that.