இப்படியா பேசுவது.. 'செங்கோட்டையன் அதிமுகவில் இருந்து விலக வேண்டும்'- கோவை செல்வராஜ் பரபர

சென்னை: நானும் எடப்பாடி பழனிசாமியும் ஒரே சாதியை சேர்ந்தவர்கள் தான்... தங்கள் சாதியை சேர்ந்தவர் தான் முதல்வராக முடியும்... என்று செங்கோட்டையன் பேசிய நிலையில் அதற்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ள ஓபிஎஸ் அணியை சேர்ந்த கோவை செல்வராஜ், ஜாதி குறித்து பேசிய செங்கோட்டையன் அதிமுகவில் இருந்து விலக வேண்டும் என்று பேசினார்.

முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டு பேசினார். அப்போது அவர், ''நானும் எடப்பாடி பழனிசாமியும் ஒரே சாதியை சேர்ந்தவர்கள் தான்... தங்கள் சாதியை சேர்ந்தவர் தான் முதல்வராக முடியும்... ஒரு உறையில் ஒரு கத்தி தான் இருக்க முடியும்.. இரண்டு கத்திகள் இருக்க முடியாது... எடப்பாடி பழனிசாமி தான் அடுத்த முதல்வர்" என்று பேசினார்.

இவரது பேச்சு சர்ச்சை ஆன நிலையில், செங்கோட்டையன் பேச்சுக்கு ஓபிஎஸ் அணியை சேர்ந்த கோவை செல்வராஜ் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் செய்தியாளர்களிடம் கூறியதாவது:-

Talking about caste, Sengottaiyan should leave the AIADMK and he will not win the next election, said K Selvaraj.