என்கிட்ட நக்கலா பேச கூடாது! கெட் அவுட் ஐ சே! சீமான் தமிழரே இல்லை..மலையாளி! எச்.ராஜாவுக்கு என்னாச்சு?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பாஜக மூத்த தலைவர் எச். ராஜா வீட்டில் வளர்த்த அடித்து கொன்றதாக விலங்குகள் நல வாரியம் விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டுள்ள நிலையில் இது குறித்த கேள்வியால் செய்தியாளர் சந்திப்பில் ஆவேசமாக பேசிய எச்.ராஜா செய்தியாளர்களுடன் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார்

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில்,"எங்கள் வீட்டில் அல்சேஷன் நாய் ஒன்றை பிரியமாக வளர்த்தோம். ஆனால் ஒருநாள் அதற்கு வெறி பிடித்து மாடு, கன்றுகளை கண்டிக்கத் துவங்கியது என பதிவிட்டிருந்தார்.

மேலும், " நாய் பிடிப்பவரிடம் சொன்னோம். அவர் ஒரு கல்லு மூங்கிலால் அதன் மண்டையில் ஒரே போடு போட்டார். 'நாய் பரிதாபமாக இறந்தது. வருத்தமாக உள்ளது. என்ன செய்வது." என பதிவிட்டிருந்தார். இது தான் சர்ச்சைக்கு விதை போட்டது.

English summary

While the Animal Welfare Board has ordered an inquiry into Raja's home-grown and beaten to death Senior BJP leader H. Raja, who spoke angrily at the press conference on this question, got into a heated argument with the reporters.