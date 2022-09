‘நீங்க சொல்ற கடவுள்கள் உயிருடன் இருக்கிறார்களா?’ - ஆளுநர் ரவிக்கு ஆர்டிஐ மூலம் கேள்வி.. பரபரப்பு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சனாதன தர்மம் என்றால் என்ன? ஹிந்து என்பது யார்? உள்ளிட்ட கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்குமாறு தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவிக்கு மூத்த வழக்கறிஞர் துரைசாமி தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் மனு அனுப்பியுள்ளார்.

நீங்கள் ஆர்.எஸ்.எஸ் உறுப்பினரா? பெரியாரின் கொள்கைகளையும் அவர் கற்பித்தவற்றையும் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கீறீர்களா? இல்லை என்றால் ஏன்? என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கேள்விகளையும் எழுப்பியுள்ளார் துரைசாமி.

தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, தொடர்ந்து சனாதன தர்மம், இந்து தர்மம் பற்றி பேசி வருவது சர்ச்சைகளை ஏற்படுத்தி வருகிறது. அரசியலமைப்புச் சட்டத்தை மீறி ஆளுநர் ரவி, மதவாதக் கருத்துகளைப் பேசி வருவதாக பலரும் குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர்.

English summary

TN Governor RN Ravi's continuous talk about Sanatana Dharma is creating controversy. In this case, Senior advocate Duraisamy has sent a petition under RTI Act to Governor RN Ravi asking him to answer the questions including what is Sanatana Dharma?