மலையாளத்தில் பேசினால் ஆக்சன்.. சர்ச்சை ஆர்டருக்கு கடும் எதிர்ப்பு.. வாபஸ் பெற்றது டெல்லி மருத்துவனை

Chennai

oi-Velmurugan P

டெல்லி: மலையாளம் பேசும் செவிலியர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை பாயும் என சுற்றறிக்கை அனுப்பியதை டெல்லியில் உள்ள முன்னணி அரசு மருத்துவமனை (ஜிப்மர்) திரும்ப பெற்றுள்ளது. கடும் விமர்சனம் எழுந்தால் திரும்ப பெற்றுள்ளது.

டெல்லியின் மிகப்பெரும் முன்னணி அரசு மருத்துவமனையான கோவிந்த் பல்லப் பந்த் இன்ஸ்டிடியூட் முதுகலை மருத்துவ கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம்(GIPMER) உள்ளது.

இங்கு கேரளாவைச் சேர்ந்தவர்களே அதிக அளவு செவிலியர்களாக பணியாற்றி வருகிறார்கள். டெல்லியில் மட்டுமல்ல உலகம் முழுவதுமே செவிலியர் படிப்பு முடிந்த அந்த பணிகளை அதிகம் செய்பவர்கள் மலையாளிகள் தான்.

English summary

A Delhi government-run hospital on Saturday banned nursing staff from speaking in Malayalam in the hospital and warned of ‘serious action’ if they do not talk in English or Hindi.