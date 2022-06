ஒற்றை தலைமை விவகாரம்..ஓபிஎஸ் வீட்டில் நீடிக்கும் ஆலோசனைகள்.. இபிஎஸ் வீட்டில் குவிந்த தொண்டர்கள்

Chennai

சென்னை: அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் பரபரப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில் ஓ.பன்னீர்செல்வமும் எடப்பாடி பழனிச்சாமியும் 8 வது நாளாக தனித்தனியே ஆலோசனை மேற்கொண்டனர். பசுமை வழிச்சாலையில் குவிந்துள்ள தொண்டர்கள் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு ஆதரவாக முழக்கமிட்டு வருவதால் பரபரப்பு தொற்றிக்கொண்டுள்ளது.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமைக்கு ஓ.பன்னீர்செல்வம் தான் வர வேண்டும் என்று ஓபன்னீர்செல்வத்தின் ஆதரவாளர்களும் ,எடப்பாடி பழனிச்சாமி தான் வர வேண்டும் என்று அவரது ஆதரவாளர்களும் தங்களது ஆதரவினை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். போஸ்டர் யுத்தம் வெடித்த நிலையில் நேருக்கு நேராக வார்த்தை யுத்தங்களும் வெடித்துள்ளன.

ஒற்றைத் தலைமை கோரிக்கையை ஓபிஎஸ் முற்றிலுமாக நிராகரித்து விட்டார். இரட்டை தலைமைதான் வேண்டும் என்பது ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்களின் நிலைப்பாடு. அதிமுக கட்சியை பிளவுபடுத்த எடப்பாடி அணியினர் சதி செய்வதாக ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் பகிரங்கமாக குற்றம் சாட்டி வருகிறார்கள்.

English summary

Single Leadership issue in ADMK: (அதிமுக ஒற்றைத்தலைமை விவகாரம் 8வது நாளாக ஓபிஎஸ், இபிஎஸ் ஆலோசனை) O. Panneerselvam and Edappadi Palanisamy held separate consultations on the 8th day as the issue of single leadership in the AIADMK reached a tense stage.