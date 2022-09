போச்சு.. ஓபிஎஸ்ஸுக்கு தோல்வி! ஒரே தீர்ப்பால் அதிமுகவில் 6 பெரிய ட்விஸ்ட்! தீர்ப்பு சொல்வது என்ன?

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கில் வழங்கப்பட்டுள்ள தீர்ப்பு காரணமாக கட்சிக்குள் முக்கியமான பல மாற்றங்கள் இன்று நடக்கும்.

அதிமுக பொதுக்குழு செல்லாது என்ற தனி நீதிபதி தீர்ப்பு ரத்து என்று எடப்பாடி மேல் முறையீட்டு வழக்கில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கி உள்ளது.

அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் கடந்த ஜூலை மாதம் 11ம் தேதி சென்னை வானகரத்தில் நடந்தது. இந்த பொதுக்குழு கூட்டத்தை செல்லாது என்று அறிவிக்க கோரி ஓ.பன்னீர்செல்வம், அதிமுக பொதுக்குழு உறுப்பினர் வைரமுத்து ஆகியோர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர்.

வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி ஜெயச்சந்திரன் அதிமுக பொதுக்குழு செல்லாது, ஜூன் 23ம் தேதிக்கு முன்பு இருந்த நிலையே தொடர வேண்டும் என்று தீர்ப்பளித்தார். இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து எடப்பாடி பழனிசாமி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தார்.

After the High Court Verdict on AIADMK General Committee Case, there is a Major Set back for O Panneerselvam and his Supporters. Inbetween, Six Major twists Happened Today within the party and expectations are high among the people on AIADMK's Next Move.