தொழில் துறையில் ஸ்மார்ட் மாநிலம்..விரைவில் நம்பர்.1 ஆக தமிழகத்தை மாற்றுவோம்..முதல்வர் ஸ்டாலின் உறுதி

சென்னை: தமிழ்நாட்டை ஒரு லட்சம் கோடி டாலர் பொருளாதாரமாக மாற்றுவதே இலக்கு என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். மேட் இன் தமிழ்நாடு என தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்கள் உலகம் முழுவதும் சென்று சேர வேண்டும் எனறு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார். தமிழ்நாடு அரசின் மீது மிகப்பெரிய நம்பிக்கை வைத்து பெரிய நிறுவனங்கள் முன்வந்திருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது.

தமிழ்நாட்டில் தொழில் தொடங்கும் நடை முறைகளை எளிமைப்படுத்திய தொழில் துறை அமைச்சர் மற்றும் அவரது குழுவினருக்கு, முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் வாழ்த்துத் தெரிவித்துள்ளார்கள். முதலீடு செய்வதற்கான சிறந்த மாநிலங்கள் பட்டியலில், 14வது இடத்தில் இருந்து 3வது இடத்தை தமிழ்நாடு அடைந்துள்ள நிலையில், தொழில் தொடங்கும் நடைமுறைகளை எளிமைப்படுத்திய தொழில் துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு மற்றும் அவரது குழுவினரை பாராட்டுவதாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது ட்விட்டர் பதிவில் குறிப்பிட்டு இருந்தார்.

சென்னை மட்டுமா! கோவை, ஓசூரில் குவிந்த "மாஸ்" முதலீடுகள்.. ரூ 1.25 லட்சம் கோடி.. இனி வேற லெவல்தான்!

சென்னையில் உள்ள தனியார் ஓட்டலில் முதல்வர் தலைமையில் நடைபெறும் தொழில் முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டில் 60 ஒப்பந்தகள் கையெழுத்தாகி உள்ளன. இந்த நிகழ்ச்சியில் 21 புதிய தொழில் திட்டங்களுக்கு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அடிக்கல் நாட்டினார். இது தவிர 12 முடிவுற்ற திட்டங்களை தொடங்கி வைத்து பேசினார்.

