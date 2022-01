ஆவேசமான முதல்வர்.. அவசரமாக வெளியேறிய வானதி சீனிவாசன்.. பெரிய முடிவை நோக்கி கடந்த பரபர நிமிடங்கள்!

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: நீட் தேர்வை ரத்து செய்வது தொடர்பாக முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையில் இன்று நடைபெற்று வரும் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் இருந்து பாஜக வெளிநடப்பு செய்துள்ளது.. இந்த கூட்டத்தின் உள்ளே சென்று வீடியோ பதிவு செய்யவும், செய்தியை சேகரிக்கவும் பத்திரிகையாளர்களுக்கும் அனுமதி மறுக்கப்பட்டது.

இந்த கூட்டத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலின் மிகவும் உறுதியாக சில கருத்துக்களை எடுத்து வைத்துள்ளார். இவை அனைத்தையும் கூட்டி கழித்து பார்த்தால் மிக முக்கியமான முடிவு ஒன்றுடன் தமிழக அரசு தயாராகி வருவதாக பெரும் பரபரப்பு பத்திரிக்கையாளர்கள் மத்தியில் ஏற்பட்டது.

அகில இந்திய அளவில் நடத்தப்படும் மருத்துவக் கல்லூரி நுழைவுத் தேர்வான நீட் தேர்வுக்கு தமிழகத்தில் விலக்கு அளிக்க வேண்டும் என்பது அனைத்து கட்சிகளின் கோரிக்கையாக இருந்து வருகிறது. ஆனால் இந்த விஷயத்தில் பாஜக மட்டும் நீட் தேர்வுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து வருகிறது.

English summary

The BJP has walked out of an all-party meeting chaired by Chief Minister MK Stalin today over the cancellation of the NEET exam. BJP walked out knowing that something important was likely to be decided against NEET.