நம்ம கட்சி நம்ம கெத்து! உற்சாக மோடில் எடப்பாடி! மீதம் இருக்கும் ‘அவங்களும்’ வர்றாங்களாமே? சரி தான்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் பெரும்பான்மையான மாவட்ட செயலாளர்கள் தலைமைக் கழக நிர்வாகிகள் தங்கள் பக்கம் இருக்கும் நிலையில் ஓபிஎஸ் தரப்பில் இருந்து மேலும் சில நிர்வாகிகள் தங்கள் பக்கம் தாவ இருப்பதாக கிடைத்த தகவலால் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பினர் உற்சாகத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.

நல்லாத்தான போய்கிட்டு இருக்கு! என்ற ரீதியில் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக அதிமுகவில் இருந்த உட்கட்சி விவகாரம் கடந்த மாதம் திடீரென வெடித்துக் கிளம்பியது பொதுக்குழு கூட்டம் தொடர்பாக நடந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் எழுந்தது.

இதனை முதன் முதலில் பற்ற வைத்தவர் சாட்சாத் ஜெயக்குமார் தான் கட்சி அலுவலகத்திற்குள் பேசிய விவகாரத்தை பொதுவிளையில் போட்டு உடைக்க அதன் பிறகு ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஓ பன்னீர்செல்வம் இடையே மோதல் வெடித்தது.

ஓபிஎஸ் பினாமி முதலீடு.. ஈபிஎஸ் ஆதரவாளர் கிலோ கணக்கில் தங்கம்.. பகீர் குற்றச்சாட்டுகள்- பரபர அதிமுக!

English summary

In AIADMK, most of the district secretaries and chief executive are on their side, and Edappadi Palanichamy's party is excited by the information that some more senoirs from the OPS side have joined their side soon.