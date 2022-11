இப்பவே வந்த ஓகே.. கதவை அடைத்த சேலம் டீம்! இருதலைக் கொள்ளி எறும்பாய் ஓபிஎஸ் அணி மாஜிக்கள்! என்னாச்சு?

Chennai

சென்னை : அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தில் தொடர்ந்து எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் கை ஓங்கி இருக்கும் நிலையில் அரசியல் எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு சில ஓபிஎஸ் தரப்பு நிர்வாகிகள் எடப்பாடி பக்கம் தாவ பேச்சுவார்த்தைகளை தீவிரப்படுத்தி இருப்பதாக சேலம் தரப்பு நிர்வாகிகள் கூறியிருக்கின்றனர்.

அதிமுக ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் ஆனது நாளுக்கு நாள் பல்வேறு அதிரடி திருப்பங்களையும் அடுத்த கட்ட நகர்வுகளையும் சந்தித்து வருகிறது. ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் இடையேயான மோதலால் கட்சி பலம் வாய்ந்த எதிர்க்கட்சியாக செயல்பட முடியவில்லை என அக்கட்சி தொண்டர்களை புலம்பி வருகின்றனர்.

முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா கட்சியின் பொதுச் செயலாளராக இருந்தபோது ராணுவ கட்டுப்பாட்டோடு இருந்த இயக்கம் அவரது மறைவுக்குப் பிறகு கிட்டத்தட்ட ஐந்து ஆண்டுகளாக ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையை சந்தித்து தான் வருகிறது.

