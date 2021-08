தமிழ்நாட்டில் 30-ம் தேதி முதல் பயணிகள் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கம்.. எந்தெந்த ரயில்கள்.. முழு விவரம்!

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் மூன்று சிறப்பு பயணிகள் ரயில்கள் வருகிற 30-ம் தேதி முதல் இயக்கப்படுகிறது என்று தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. கேரளாவில் 2 பயணிகள் ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளன.

நாடு முழுவதும் ஒன்றரை ஆண்டுகளாக தாக்கம் ஏற்படுத்தி வரும் கொரோனா தொற்று காரணமாக பொது போக்குவரத்து பல மாதங்கள் முடங்கியது. இதனை தொடர்ந்து சாலை போக்குவரத்து சீரடைந்து அனைத்து மாநிலமும் பஸ்கள் இயக்கி வருகின்றன.

பல்வேறு நாடுகள் இந்தியர்களுக்கு கட்டுப்பாடுகள் விதித்துள்ளதால் விமான போக்குவரத்து ழுமையாக சீரடையவில்லை. இதேபோல் ரயில் போக்குவரத்தை பொறுத்தவரை எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்கள் மட்டுமே இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.

Southern Railway has announced that three special passenger trains will be operating in Tamil Nadu from the 30th of this month. There are 2 passenger trains in Kerala