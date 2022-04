எஸ்.பி.வேலுமணி மிக மோசமான குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட்டுள்ளார் - உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு பதில்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: டெண்டர் முறைகேடு வழக்கில் எஸ்.பி.வேலுமணியின் மேல்முறையீட்டு மனுவின் மீது தமிழக அரசு, எஸ்.பி.வேலுமணிக்கு எதிரான ஆதாரங்கள் முழு அளவில் திரட்டப்பட்டுள்ளன என உச்ச நீதிமன்றத்தில் கூறியிருக்கிறது. எஸ்.பி. வேலுமணி மிக மோசமான குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட்டுள்ளார் என்று தமிழக அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் பதில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளது.

தமிழகத்தில் அதிமுக ஆட்சியின் போது உள்துறை அமைச்சராக செயல்பட்டுவந்த எஸ். பி. வேலுமணி சென்னை கோவை உள்ளிட்ட மாநகராட்சிகளில் பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ஒப்பந்தங்களில் முறைகேடு செய்துள்ளார் என புகார் எழுந்தது.

இது தொடர்பாக திமுக எம்.பி. ஆர் எஸ் பாரதி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார் . அத்துடன் இந்த விவகாரத்தில் அறப்போர் இயக்கத்தின் ஜெயராமன் வெங்கடேஷ் ஆகியோர் தரப்பில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.

