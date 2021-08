லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை.. இ.பி.எஸ்.சுடன், எஸ்.பி.வேலுமணி சந்திப்பு.. பரபரப்பு ஆலோசனை!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: அ.தி.மு.க முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி வேலுமணியின் வீடு மற்றும் அவருக்கு சொந்தமான இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்பு துறை சோதனை நடத்தியதே தமிழ்நாட்டின் இன்றைய தலைப்பு செய்தியாக இருக்கிறது.

எப்படி அரங்கேறியது எஸ்.பி.வேலுமணியின் ஊழல்கள்? 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே அம்பலப்படுத்திய மு.க.ஸ்டாலின்

கோவையில் 42 இடங்கள், சென்னையில் 16 இடங்கள், காஞ்சிபுரம், திண்டுக்கலில் தலா ஒரு இடம் என மொத்தம் 60 இடங்களில் காலை 6 மணி முதல் அதிரடி சோதனை நடந்தது.

English summary

SP Velumani met Edappadi Palanisamy during the bribery raid. The two are said to have consulted on the next steps