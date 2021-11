வெள்ளத்தில் தத்தளிக்கும் தலைநகர்.. சென்னைக்கு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுமா?.. அமைச்சர் பதில்!

Chennai

சென்னை: சென்னையில் நேற்று இரவு முதல் இன்று காலை வரை விடாமல் விடிய விடிய கனமழை கொட்டி தீர்த்தது. 2015-ம் ஆண்டுக்கு பிறகு சென்னையில் மிக அதிக மழை பெய்துள்ளது. இதனால் ஒட்டுமொத்த சென்னையும் வெள்ளைக்காடாக காட்சியளிக்கிறது.

சென்னை தி நகர் துரைசாமி சுரங்கபாதை உள்பட 3 சுரங்கபாதைகள் மூடல்!

தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர் சூழ்ந்ததால் வீடுகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்தது. சாலைகளில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் நிரம்பி ரோட்டுக்கு மேலே வழிந்தோடியது. சென்னையின் முக்கிய சுரங்கப்பாதைகள் வெள்ளத்தில் மிதக்கின்றன.

English summary

Special buses will run to Chennai as usual, said Tamil Nadu Transport Minister Rajakannappan. Special buses were run to take people to their hometowns for the Deepavali festival