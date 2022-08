ஆஹா..ஏசி பஸ்சில் சிறப்பு தரிசன சீட்டுடன் திருப்பதிக்கு ஆன்மிக சுற்றுலா! அமலாகும் தமிழக அரசு திட்டம்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இருந்து திருப்பதிக்கு ஆன்மிக சுற்றுலா திட்டம் ஆகஸ்ட் மாதம் 8ம் தேதி முதல் மேலும் 4 நகரங்களில் இருந்து துவங்க உள்ளது. இதில் முன்பதிவு செய்யும் பயணிகள் ஏசி பஸ்சில் இருவேளை சைவ உணவுடன் திருப்பதி ிஅழைத்து செல்லப்பட்டு சிறப்பு தரிசன சீட்டுடன் ஏழுமலையானை தரிசிக்க முடியும்.

தமிழக அரசு சார்பில் ஆன்மிக சுற்றுலா திட்டங்கள் செயல்பாட்டில் உள்ளன. சென்னையில் இருந்து திருப்பதிக்கு ஆன்மிக சுற்றுலா திட்டம் நடைமுறையில் உள்ளது.

இந்த திட்டமானது தொடர்ந்து விரிவுப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. தற்போது திருப்பதி ஏழுமலையான் பக்தர்களுக்காக சுற்றுலா திட்டம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் விபரம் வருமாறு:

6 இடங்கள்.. 6 வியூகங்கள்.. ஒரே இரவில் அமெரிக்காவை திக்கி திணற வைத்த சீனா.. டிராகனின் மெகா பதிலடி!

English summary

The spiritual tourism project from Tamil Nadu to Tirupati is going to start from 8th August. Passengers who book in this can be taken in an AC bus with two meals of vegetarian food and can visit the seven mountain lions with a special darshan ticket.