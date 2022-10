பெண்கள் முன்னேற்றத்திற்கு தேவியின் அருள்தான் காரணம்.. ஸ்ரீதர் வேம்பு பேச்சு.. எழும் விமர்சனங்கள்!

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: உலக அளவில் வணிக ரீதியாக விமானங்களை இயக்கும் பெண்களில் அதிகமானோர் இந்தியாவை சேர்ந்தவர்கள்தான் என்று டிவிட்டரில் புள்ளிவிவரம் ஒன்று வெளியாகியிருந்தது.

இதனை பகிர்ந்த 'ZOHO' நிறுவனத்தின் சிஇஓ ஸ்ரீதர் வேம்பு, இந்தியாவில் பெண் சாப்ட்வேர் இன்ஜினியர்களின் பங்கும் அதிகம் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். இதற்கான காரணத்தையும் கூறியிருந்தார்.

இவர் கூறியுள்ள கருத்து சமூக நீதி போராட்டங்களை இழிவுபடுத்துவதாக உள்ளதாக பலர் விமர்சித்துள்ளனர்.

English summary

A statistic on Twitter revealed that India has the highest number of women piloting commercial airliners globally. Sharing this, Sridhar Vembu, CEO of 'ZOHO', mentioned that the share of female software engineers in India is also high. He had also given the reason for this. Many have criticized his comments as disparaging social justice struggles.