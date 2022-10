முதலமைச்சர் ஸ்டாலினின் மனிதநேயம்! சென்னையில் நடந்த தரமான செயல்! ஆச்சரியப்பட்ட அதிகாரிகள்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: முதலமைச்சர் ஸ்டாலினின் மனிதநேயமிக்க செயற்பாடு ஒன்று அவரது இமேஜை இன்னும் கூடுதலாக உயர்த்தியுள்ளது.

தலைமைச் செயலகத்தில் இருந்து தனது இல்லம் திரும்பிய முதல்வர் ஸ்டாலின் விபத்தில் சிக்கி துடித்துக் கொண்டிருந்த ஒரு உயிரை காப்பாற்றியுள்ளார்.

சென்னை அண்ணா சாலையில் நடைபெற்ற இந்த சம்பவம் பற்றித் தான் கோட்டை வட்டார அதிகாரிகள் ஆச்சரியப்பட்டுள்ளனர்.

நடுரோட்டில் விபத்தில் சிக்கியவருக்கு.. சட்டென உதவிய முதல்வர்.. நெகிழ்ச்சி சம்பவம்.. டிரெண்டான வீடியோ

English summary

Chief Minister Stalin, who saw a young man riding a two-wheeler tripped and fell down in Anna Salai, Chennai, arranged for first aid treatment and immediately sent the person to the hospital.