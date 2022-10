இந்திக்கு தாய்ப்பால்! தமிழ் உட்பட மற்ற மொழிகளுக்கு கள்ளிப்பால்! அமித்ஷாவை ஒரு பிடி பிடித்த ஸ்டாலின்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: இந்திக்கு தாய்ப்பாலும் தமிழ் உட்பட மற்ற மொழிகளுக்கு கள்ளிப்பாலும் கொடுப்பது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிரானது என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

சட்டசபையில் இந்தி எதிர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டு வந்து அது தொடர்பாக பேசிய அவர் இதனைக் கூறினார்.

மேலும், தமிழகத்தில் இயங்கும் மத்திய அரசு நிறுவனங்களில் இணை அலுவல் மொழியாக தமிழை அறிவிக்க வேண்டும் என முதல்வர் கோரிக்கை விடுத்தார்.

இந்தி திணிப்புக்கு எதிராக தமிழக சட்டசபையில் தீர்மானம்- தாக்கல் செய்தார் முதல்வர் ஸ்டாலின்

English summary

Tamil Nadu CM Mk Stalin Said it is against the constitution of india to give more priority to hindi language and not providing importance to other regional languages including tamil. He said this while bringing an anti-Hindi resolution in the assembly. Also, the Chief Minister demanded that Tamil should be declared as the co-official language in the central government institutions operating in Tamil Nadu.