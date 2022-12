சமத்துவத்தை விரும்பாத சக்திகள்.. மதத்தை வைத்து அரசியல் செய்ய முயற்சி! ஸ்டாலின் பரபரப்பு பேச்சு!

Chennai

சென்னை: சமத்துவத்தை விரும்பாத சக்திகள் சில தமிழகத்தில் மதத்தை வைத்து அரசியல் செய்ய முயற்சிப்பதாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

அரசியல் செய்வதற்கு எதுவும் கிடைக்காததால் மதத்தை சிலர் கையில் எடுத்திருப்பதாக பாஜகவை சூசகமாக சாடினார்.

சென்னை திருவான்மியூர் மருந்தீஸ்வரர் கோயிலில் இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் சார்பில் 31 இணைகளுக்கு திருமணத்தை நடத்தி வைத்து முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆற்றிய உரை வருமாறு;

Chief Minister Stalin said that some forces that do not want equality are trying to make politics on the basis of religion in Tamil Nadu.