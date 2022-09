எல்லாத்துக்கும் அவரே காரணம்! ஒட்டுமொத்தமாய் போட்டுடைத்த சி.வி.சண்முகம்! சிக்க போகும் ‘புள்ளி’ யார்?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக அலுவலகத்தில் கடந்த ஜூலை 11ஆம் தேதி நடைபெற்ற கலவர வழக்கு தொடர்பாக அதிமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினரும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆதரவாளருமான சிவி சண்முகம் சிபி செய்தி போலீஸ் அலுவலகத்தில் ஆஜராகி ஓ பன்னீர்செல்வம் தரப்பு குறித்த பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து வாக்குமூலம் அளித்ததாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. அதன் அடிப்படையில் ஓபிஎஸ் ஆதரவு முக்கிய பிரமுகர் ஒருவருக்கு இந்த கலவர வழக்கில் நெருங்கிய தொடர்பு இருப்பதாகவும், அவரை விசாரணை வளையத்திற்குள் கொண்டுவர சிபிசிஐ போலீசார் திட்டமிட்டுள்ளனர்.

அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரம் விஸ்வரூபம் எடுத்தநிலையில், சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகம் அருகே கடந்த 11-ம் தேதி ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் தரப்பினர் இடையே பயங்கர மோதல் ஏற்பட்டது.

இதுதொடர்பாக ராயப்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து, அதிமுக அலுவலகத்துக்கு வருவாய் துறை அதிகாரிகள் சீல் வைத்தனர்.

English summary

It has been reported that ADMK Rajya Sabha member and Edappadi Palanichami supporter CV Shanmugam appeared at the CP news police office and gave a statement against O Panneerselvam's side in relation to the riot case that took place on July 11 at the ADMK office.