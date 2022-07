திமுக ஆட்சியமைத்து ஓராண்டு முடிந்தது.. ஒரு மதுபான கடையும் மூடப்படவில்லை.. அன்புமணி குற்றச்சாட்டு!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சி அமைத்து ஓராண்டை கடந்தும், இதுவரை ஒரு மதுபான கடை கூட மூடப்படவில்லை என்று பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் அதிகரித்து வரும் போதைப்பொருள் விற்பனையை முற்றிலுமாக ஒழிக்க வலியுறுத்தி, பாமக சார்பில் அக்கட்சியின் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தலைமையில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஆயிரக்கணக்கான தொண்டர்கள் கலந்துகொண்டு போதைப்பொருள் விற்பனை ஒழிக்க வலியுறுத்தி கோஷம் எழுப்பினர்.

துளி விமர்சனமும் இல்லை- செஸ் ஒலிம்பியாட் தொடக்க விழாவை சூப்பராக நடத்திய தமிழக அரசு- அன்புமணி ராமதாஸ்

English summary

Even after one year of DMK rule in Tamil Nadu, not even a single liquor shop has been closed says PMK Leader Anbumani Ramadoss in Chennai.