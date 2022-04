இலவசங்களே வேண்டாம்...நிறுத்துங்கள்... பொருளாதார வளர்ச்சியில் கவனம் தேவை என்கிறார் சரத்குமார்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழக அரசு உட்பட நாட்டில் உள்ள மாநில அரசுகள் இலவசங்களை முழுமையாக கைவிட்டு, மாநில பொருளாதார வளர்ச்சியில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தி, வருவாயை பெருக்க வேண்டும்" என சமத்துவ மக்கள் கட்சி நிறுவனத் தலைவர் சரத்குமார் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இலவசங்கள் வேண்டாம்! இலங்கையை போன்று இந்தியாவிலும் நிதி நெருக்கடி ஏற்படும்! விஜயகாந்த் தரும் அலர்ட்!

English summary

R Sarathkumar Statement about freebies:( இலவசங்களுக்கு எதிராக சரத்குமார் அறிக்கை)Samathuva Makkal Katchi leader and actor R Sarathkumar urged the state governments in the country, including the Tamil Nadu government, to give up freebies altogether and focus more on state economic growth and increase revenue.