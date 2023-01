பேனா சின்னத்தை உடைப்பீர்களா? பாஜக பி டீம் சீமான் திமிரை அடக்கனும்.. -சுபவீ கொதிப்பு

கருணாநிதியின் பேனா சிலையை எழுப்பினால் உடைப்பேன் என்று சீமான் பேசியது பாஜக பின்னால் இருக்கும் துணிச்சலின் வெளிபாடு என்று சுப.வீரபாண்டியன் விமர்சித்து இருக்கிறார்.

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: கருணாநிதி நினைவாக கடலுக்கு நடுவே பேனா நினைவு சின்னம் எழுப்பினால் அதை உடைப்பேன் என்று நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் பேசியது பாஜக பின்னால் இருக்கும் துணிச்சலின் வெளிபாடு என்று திராவிட இயக்கத் தமிழர் பேரவை தலைவர் சுப.வீரபாண்டியன் விமர்சித்து இருக்கிறார்.

மறைந்த தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் எழுத்தாற்றலையும், அவர் கையெழுத்திட்ட திட்டங்களையும் நினைவுகூரும் வகையிலும் சென்னை கடற்கரையில் கடலுக்கு நடுவே அவரது பேனாவுக்கு சிலை வைக்க தமிழ்நாடு அரசு திட்டமிட்டது.

இதற்கு திமுகவினர் உட்பட பலரும் வரவேற்பு தெரிவிக்க மறுபக்கம் அதிமுக, பாஜக, நாம் தமிழர் உள்ளிட்ட கட்சியினர் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்தனர். இதனால் கடல் சூழல் பாதிக்கப்படும் வாய்ப்பு இருப்பதாக சூழலியல் ஆர்வலர்களும் தெரிவித்தனர்.

Sub.Veerapandian has criticized Seeman's statement that he would break Karunanidhi's pen statue if he raised it, saying that it was a display of courage behind the BJP.