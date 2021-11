ரூ.200 கோடி சுருட்டல்.. அமைச்சர்கள் போல ஆள் மாறாட்டம் செய்த சுகேஷ் சந்திரா.. விசாரணையில் அம்பலம்

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை; மோசடி மன்னன் சுகேஷ் சந்திரசேகருக்கு எதிராக டெல்லி போலீசார் மோசடி வழக்கு ஒன்றில் குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்துள்ளனர். பெயில் வாங்கி தருவதாக கூறி பலரிடம் 200 கோடி ரூபாய் வரை இவர் மோசடி செய்ததாக குற்றப்பத்திரிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

மோசடி மன்னன் சுகேஷ் சந்திரசேகருக்கு எதிராக பல்வேறு மாநிலங்களில் மோசடி, முறைகேடு வழக்குகள் உள்ளன. மொத்தம் 32 வழக்குகள் இவருக்கு எதிராக நிலுவையில் உள்ளது. பெரிய அரசியல் தலைவர்களின் மகன் என்று கூறி பல்வேறு மோசடிகளை செய்து ஏமாற்றியதாக சுகேஷ் சந்திரா மீது புகார் உள்ளது.

பெங்களூரை சேர்ந்த இவர் ஏற்கனவே முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் மகன் என்று கூறி அரசுக்கு வாகனம் வாங்கித்தருவதாக கூறி பண மோசடி செய்ததாக புகார் உள்ளது. அதேபோல் இரட்டை இலை சின்னத்தைப் டிடிவி தினகரனுக்கு பெற்றுத்தர லஞ்சம் பெற்றதாக சுகேஷ் சந்திரா மீது வழக்கு உள்ளது. இதற்கு ரூ. 50 கோடி லஞ்சம் பெற்றது உட்பட பல்வேறு பண மோசடி வழக்குகள், ஏமாற்று வழக்குகள் இவர் மீது உள்ளது.

English summary

Sukesh Chandrasekhar: How did he act as officials from the ministry and did the rs 200 Crore Scam?