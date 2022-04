தமிழகத்தில் சுட்டெரித்த சூரியன்... கரூர் பரமத்தியில் 103 டிகிரி பாரன்ஹீட் - எங்கு எவ்வளவு வெப்பம் பதிவு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் பங்குனி மாத வெயில் பட்டையை கிளப்புகிறது. இன்று 5 இடங்களில் வெப்பநிலை 100 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டை தாண்டி பதிவாகியுள்ளது. ரோடு, கரூர் பரமத்தி, மதுரை விமான நிலையம், மதுரை நகரம், சேலம் ஆகிய 5 ஊர்களில் இன்று அதிக அளவில் வெயில் சுட்டெரித்தது.

அக்னி நட்சத்திர காலம் ஆரம்பிக்க இன்னும் 1 மாதம் உள்ள நிலையில் அனலாய் தகிக்க ஆரம்பித்து விட்டது. காலை நேரங்களில் சுடும் சூரியனின் வெப்பத்தை தாங்க முடியாமல் மக்கள் வீடுகளுக்கு முடங்க ஆரம்பித்து விட்டனர்.

மழைக்கு இதமாக ஆங்காங்கே கோடை மழையும் பெய்து வருகிறது என்றாலும் சுட்டெரிக்கும் வெப்பத்தின் தாக்கத்தை மக்களால் தாங்க முடியாமல் தவித்து வருகின்றனர்.

