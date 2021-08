Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: ஆட்சி பொறுப்பேற்ற உடன் கொடுத்த தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றாமல், கடந்த ஆட்சியையும், மத்திய அரசையும் குறை கூறியே திமுக அரசு தப்பித்து வருவதாக தமாக தலைவர் ஜி.கே.வாசன் ஆவேசமாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

1000 பேருடன் ஆவேசமாக வந்த ஜி.கே.வாசன்.. தமிழக அரசுக்கு எதிராக போராட்டம்.. பரபரத்த வள்ளுவர் கோட்டம்

மேலும் ஆட்சி மாற்ற முடிவு மக்கள் எதிர்பார்ப்புக்கு ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றாத திமுக அரசை கண்டித்து தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் ஜி.கே.வாசன் தலைமையில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் சென்னை வள்ளுவர் கோட்டம் அருகே நடைபெறும் என்று ஜி.கே.வாசன் அறிவித்திருந்தார்.

English summary

Tamil Maanila Congress leader GK Vasan has accused the DMK government of escaping by blaming the previous government and the central government for not fulfilling the election promises made by the ruling party.