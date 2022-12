டமால், டுமில்.. டிச 21, 22ல் தமிழக 10 மாவட்டங்களில் இடியுடன் கொட்டும் கனமழை.. உங்கள் ஊர் இருக்கா?

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் இடி, மின்னலுடன் 21, 22ம் தேதிகளில் மழை பெய்யும் எனவும், 10 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும் சென்னையின் அடுத்த 48 மணிநேர காலநிலை என்னவாக இருக்கும் எனவும் வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்து கூறி உள்ளது.

தமிழகத்தில் அக்டோபர் இறுதி முதல் வடகிழக்கு பருவமழை காலம் துவங்கியது. இதன் தொடர்ச்சியாக வானிலை ஆய்வு மையம் தொடர்ந்து மழை நிலவரங்களை கணித்து கூறி வருகிறது.

அந்த வகையில் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று மதியம் முக்கிய தகவல்களை வெளியிட்டுள்ளது. அதன் விபரம் வருமாறு:

