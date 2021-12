ஓமிக்ரான் பாதிப்பில் தமிழகத்திற்கு 3வது இடம் - எங்கெங்கு எத்தனை பேருக்கு பாதிப்பு தெரியுமா?

Chennai

சென்னை: இந்திய அளவில் ஓமிக்ரான் தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்ட மாநிலங்களின் பட்டியலில் தமிழகம் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது. தமிழகத்தில் ஓமிக்ரான் தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 34ஆக அதிகரித்துள்ளதாக அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன் கூறியுள்ளார். அதிகபட்சமாக சென்னையில் 26 பேருக்கு ஓமிக்ரான் தொற்று உறுதியாகியுள்ளது.

டெல்டாவின் பிடியில் இருந்து இந்தியா மீண்ட நிலையில் ஓமிக்ரான் வைரஸ் பாதிப்பு நாட்டிற்குள் நுழைந்து விட்டது. இந்தியா முழுவதும் இதுவரை 260க்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் மகாராஷ்டிராவில் 65, டெல்லியில் 64 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். தமிழகத்தில் 34பேருக்கு ஓமிக்ரான் உறுதியாகியுள்ளது.

தெலுங்கானா 24, கர்நாடகம் 19, ராஜஸ்தான் 21, கேரளா 15, குஜராத் 14, ஜம்மு - காஷ்மீர் 3, ஒடிசா 3, உத்தரப் பிரதேசம் 2, ஆந்திரப் பிரதேசம் 2, ஒடிசா 2 , சண்டிகர், லடாக், உத்தராகண்ட் ,மேற்கு வங்கத்தில் தலா ஒருவருக்கு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

