என்ன இவங்கல்லாம் பாஜகவில் சேரப் போறாங்களா? பிளான் ‘பி’ தயார் செய்யும் அண்ணாமலை? யார் யார் தெரியுமா.?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : திருச்சி சிவாவின் மகன் சூர்யா சிவா, தவாக நிறுவனர் வேலுமுருகனின் முன்னாள் மனைவி காயத்ரி உள்ளிட்டோர் பாஜகவில் இணைந்துள்ள நிலையில், திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளின் முக்கிய பிரமுகர் மீது அதிருப்தியில் இருக்கும் உறவினர்கள், நிர்வாகிகள் உள்ளிட்டோரை கட்சியில் சேர்ந்து அவர்களுக்கு நெருக்கடி தரும் புது அஸ்திரத்தை தமிழக பாஜக எடுத்துள்ளதாக நம்பத்தகுந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

தமிழக பாஜக தலைவராக இருந்த தமிழிசை சௌந்தர்ராஜன் தெலுங்கானா மாநில ஆளுநராக நியமனம் செய்யப்பட்ட பின் வேல்முருகன் தமிழக பாஜக தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார். பின்னர் அவரும் மத்திய இணை அமைச்சராக நியமனம் செய்யப்பட்டார்.

பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் இல கணேசன் உள்ளிட்ட பல மூத்த நிர்வாகிகள் இருந்தும் யாரும் எதிர்பாராத விதமாக கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பே கட்சியில் இணைந்து உடனடியாக துணைத்தலைவராக பதவி உயர்வு பெற்ற அண்ணாமலை ஐபிஎஸ் தமிழக பாஜக தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார்.

36 ஆயிரம் கோயில்களை முகலாயர்கள் அழித்தனர்.. அனைத்தையும் மீட்போம்.. சூளுரைக்கும் பாஜக ஈஸ்வரப்பா

English summary

According to credible sources, the Tamil Nadu BJP annamalai has taken a new step to bring disgruntled relatives and executives into the party, including key figures in the party, including the DMK.