விரைவில் உள்ளாட்சி தேர்தல்.. அதிமுக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறும் பாஜக? எல் முருகன் பரபரப்பு பேட்டி

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: உள்ளாட்சித் தேர்தல் வரும் சமயத்தில் அப்போதுள்ள சூழலைப் பொறுத்தே அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைப்பது தொடர்பாக முடிவெடுக்கப்படும் எனத் தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் எல் முருகன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் நடந்து முடிந்த சட்டசபைத் தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியில் களமிறங்கிய பாஜக, 4 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது.

இந்நிலையில், உள்ளாட்சித் தேர்தலில் அப்போதுள்ள நிலைமை குறித்து கூட்டணி தொடர்பாக முடிவெடுக்கப்படும் என பாஜக தலைவர் எல் முருகன் கூறியுள்ளது கூட்டணி தொடர்பாகப் பல கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.

உதயநிதி ஸ்டாலின் தேர்தல் வெற்றி செல்லாது.. எதிர்த்து போட்டியிட்ட வேட்பாளர் திடீர் வழக்கு.. பரபரப்பு!

English summary

Tamil Nadu BJP chief L Murugan says that the ADMK BJP alliance will be decided by the National leader for the local body election. Tamilnadu will have local body election in a couple of months.