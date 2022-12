‘விஸ்தாரக்’ இது லிஸ்ட்லயே இல்லையே? உணவு,தங்குமிடம், ஊதியம்! உபி மாடலை தமிழகத்தில் கொண்டு வந்த பாஜக!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : இந்தியா முழுமைக்கும் மிகப்பிரம்மாண்டமான வெற்றி பெற்ற கட்சியாக இருந்தாலும் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை பாஜகவின் நிலைமை பரிதாபகரமாகவே உள்ளது. இந்த நிலையில் வருகின்ற நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் தங்களது இருப்பை காட்டிக் கொள்வதற்காக உபி குஜராத்தில் கை கொடுத்த திட்டத்துடன் தமிழக பாஜக களம் இறங்கியுள்ளது.

தமிழகத்தில் பாஜக காலூன்றுவதற்காக பல்வேறு பகிரத பிரயத்தனங்களை மேற்கொண்டு வருகிறது. கடந்த தேர்தல்களில் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை பாஜக படுதோல்வியை சந்தித்து நிலையில் கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் மிகச் சொற்ப அளவிலேயே வெற்றி கிடைத்தது.

தேர்தலின் போது அதிமுக கூட்டணியில் இடம் பெற்றிருந்த பாஜக வேட்பாளர்கள் பெரும்பாலானோர் தோல்வியடைந்த நிலையில் நான்கு பேர் மற்றும் சட்டமன்றத்திற்கு தேர்வாகினர்.

