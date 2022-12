வடக்கர்கள் ஆக்கிரமிப்பு.. மத்திய அரசு பணிகளில் தமிழர்கள் புறக்கணிப்பு! பிரதமருக்கு முதல்வர் கடிதம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழ்நாட்டிலுள்ள ஒன்றிய அரசு மற்றும் ஒன்றிய பொதுத் துறை நிறுவனங்களின் பணி நியமனங்களில், தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்களுக்கான வாய்ப்புகளை உறுதி செய்திட வேண்டுமென்று வலியுறுத்தி பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு தமிழ்நாட்டில் உள்ள ரயில்வே, என்எல்சி., பெல் உள்ளிட்ட அனைத்து பொதுத்துறை நிறுவனங்களிலும் 90 விழுக்காடு வடமாநிலங்களைச் சேர்ந்தவர்களையே பணியில் அமர்த்தியுள்ளதாக புகார் கூறப்படுகிறது.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு கூட மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்திய தேர்வுகள் தமிழர்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளதோடு, பெரும்பாலும் வடமாநிலத்தவரே தேர்தெடுக்கப்பட்டதாக புகார் எழுந்துள்ள நிலையில், ரயில்வே உட்பட அனைத்துப் பொதுத்துறை நிறுவனங்களிலும் தமிழர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டுமென அரசியல் கட்சிகளும்,, மாணவர்களும் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.

எப்படி இருக்கீங்க அங்கிள்? முதல்வரை நெகிழவைத்த சிறுமி டானியா! போனில் பேசி நம்பிக்கையூட்டிய ஸ்டாலின்!

English summary

Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin urged Prime Minister Narendra Modi to ensure opportunities for people from Tamil Nadu in the appointments of the Union Government and Union Public Sector Institutions in Tamil Nadu