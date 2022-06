சிறைச்சாலை சித்ரவதை! மனதில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய ‘ஜெய்பீம்’! முதல்வர் ஸ்டாலின் புகழாரம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சிறைச்சாலைச் சித்ரவதையை நீங்கள் சினிமாவில் பார்த்திருப்பீர்கள், ஆனால் நான் அதை உண்மையில் ஓராண்டு காலம் அனுபவித்தவன் எனவும், அதனால் மற்றவர்களைவிட என்னை ஜெய்பீம் படம் என்ன கூடுதலாகப் பாதித்தது என தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

முத்தமிழ்ப் பேரவை 41ஆம் ஆண்டு இசைவிழாவில் கலைஞர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு பல்வேறு கலைஞர்களுக்கு விருதுகளை வழங்கினார்.

நிகழ்ச்சியில் பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின்," என்னைப் பொறுத்தவரையில், இது ஒரு வித்தியாசமான மேடையாக அமைந்திருக்கிறது. முதலமைச்சராக நான் பொறுப்பேற்றதற்குப் பிறகு பங்கெடுக்கும் முதல் இசை மேடையாக இந்த நிகழ்ச்சி அமைந்திருக்கிறது.

பாஜக -திமுக? ஆற்றில் ஒரு கால் சேற்றில் ஒரு கால்! முடிவெடுக்க முடியாமல் திணறும் காடுவெட்டி குரு மகன்!

English summary

You may have seen prison torture in the cinema, but I really feel it for one year, so what made me more impressive than others was the Jai bhim film, said chief minister stalin.